Oliver Pocher: Eine Romanze mit Antonia Hemmer? Sie bezieht Stellung!

Am 6. Juni findet das große "BILD Brauhaus Battle" statt. Mit dabei sind eine Reihe von Single-Männern und Antonia Hemmer. Wird einer von ihnen der "Make Love, Fake Love"-Kandidatin den Hof machen? Gut möglich, denn Max Bornmann, Diogo Sangre, Calvin Kleinen, Ron Bielecki und Oliver Pocher sind keine Kinder von Traurigkeit.

Antonia Hemmers Tischnachbar Matthias Mangiapane ist sich sicher, dass einer der Herren ein Auge auf die hübsche Reality-TV-Darstellerin werfen wird. Seine Vermutung: "Ich glaube, Olli Pocher und Antonia könnten ganz gut zusammenpassen. Vielleicht haben die ja auch schon einmal einen kleinen Flirt gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei ihnen vielleicht funkt und knistert."

Doch was hält Antonia Hemmer davon? Die bezieht gegenüber "BILD" Stellung und meint: "Also einige von denen wie Max oder Ron kenne ich gar nicht. Olli und Diogo haben einen gewissen Frauenverschleiß, wo ich eher kein Name auf einer Liste sein wollen würde. Ich suche jetzt wirklich nach was Langfristigem, da ich schon immer in frühem Alter eine Familie gründen wollte. Und danach suche ich auch meinen zukünftigen Freund aus."