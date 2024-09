Oliver Pocher: "Falschaussage" - Abrechnung mit Ex Amira Aly

"Wir spielen hier teilweise Podcast-Ping-Pong, dass Amira was erzählt und ich finde das dann teilweise schwierig, wenn sie Sachen einfach sagt oder behauptet, die nicht so stimmen", klagt Oliver in dem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". Den Vorwurf, dass er keinen Kindesunterhalt bezahlt, will er nicht auf sich sitzen lassen.

"Das hat mich ehrlicherweise auch genervt, weil das einfach eine Falschaussage ist. Erstens: Du musst erst einmal Anspruch auf Kindesunterhalt haben. Das ist genauso, wie wenn ich sage: ,Ja, ich kriege ja auch schon seit einem Jahr kein Bürgergeld’", poltert er. "Dadurch, dass wir das gemeinsame Sorgerecht haben, trägt jeder die Kosten der Kinder selbst."

Pocher stellt klar, dass er nicht nur die Kindergärten und Krankenversicherung für die Kinder bezahle, sondern auch viel Zeit mit ihnen verbringe. "In Amiras Wahrnehmung hat sie im Jahr 480 Tage die Kinder, ich vier Stunden", meckert der Komiker. Er versichert, dass man sich immer auf ihn verlassen könne.