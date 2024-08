Oliver Pocher: Fremdgeh-Vorwürfe! Er wird in die Ecke gedrängt

"Ich kann mir nicht vorstellen, Olli, dass du in all deinen Beziehungen immer diesen Grundprinzipien immer treu geblieben bist", so Marlene. "Hast du in all deinen Beziehungen immer offen gelegt, wenn du fremdgegangen bist?" Rumms! Doch Oliver lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. "Ich kann wirklich sagen, dass ich den Beziehungen, in den ich verheiratet war, auch nicht fremdgegangen bin", stellt er klar. "Ab einem gewissen Bekanntheitsgrad und wenn noch Kinder und alles dazu kommen, muss man wissen, was setzt man aufs Spiel, wenn das jetzt schiefgeht." Der 46-Jährige sagt außerdem: "Ich bin nicht die moralische Instanz, es kann jeder machen, wie gesagt, was er will. Es ist nur, wie es kommuniziert wird."