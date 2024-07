Amira Pocher & Christian Düren: Liebes-Nest? "Ich baue ein Haus"

Seit der Trennung von Oliver Pocher (46) lebt Amria Pocher (31) in einem Haus ganz in der Nähe ihres Ex. Die beiden wollen trotz öffentlicher Schlammschlacht ihren Kindern zuliebe weiter an einem Strang ziehen und diese gemeinsam großziehen. Jetzt setzt die 31-Jährige jedoch einen endgültigen Cut. Wie die "Bild" damals berichtete, sei das Haus, in dem sie aktuell wohnt, nämlich, jenes, welches Olli einst mit Ex Alessandra Meyer-Wölden (41) bewohnt hatte. Klar, dass sie da schnellstmöglich etwas ohne Vorgeschichte will. Jetzt meldet sich die Zweifach-Mama auf Instagram zu Wort und teilt mit ihren Fans, dass sie jetzt mit dem Hausbau ihres neuen Zuhauses begonnen hat. Etwa auch um mehr Privatsphäre mit ihrem Neuen Christian Düren (34) zu haben?