Oliver Pocher: Fremdgehbeichte über Amira und Massimo

Schon kurz nach dem Let's Dance-Staffelstart machten ziemlich schnell die Gerüchte die Runde, dass es zwischen Massimo und Amira heiß her gehen soll! Dabei gingen einige Fans sogar so weit, dass sie von einer Affäre der beiden sprachen! Doch was ist dran an diesen wilden Behauptungen? In einer ehrlichen Beichte schüttet Oliver Pocher nun sein Herz aus und erklärt gegenüber "RTL": "Die wird niemals mit Massimo irgendwas anfangen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und die kann hier halbnackt irgendwie an einer Stange tanzen, wie sie will oder so – das ist Show." Er ergänzt über seine Liebste: "Sie siehst schon mit Abstand am geilsten hier aus, das muss man schon sagen. Aber das Wichtigste ist ja der Charakter, und der ist ja überragend, der ist ja 30 Punkte." Ob Oliver den Fremdgehspekulationen damit wohl ein jähes Ende setzten konnte? Wir können gespannt sein...