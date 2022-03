„Inventing Anna“: Journalistin packt aus! Sie ist die echte Vivian Kent

„Inventing Anna“ erzählt die faszinierende Geschichte der Hochstaplerin Anna Sorokin aus dem beschaulichen Rheinland, die der Welt vorgaukelte eine reiche Erbin mit Treuhandfonds in Höhe von 60 Millionen US-Dollar zu sein. Ohne einen Cent in der Tasche zog die Deutsch-Russin 2013 nach New York und erschlich sich einen Platz in der High Society, bis sie 2017 aufflog. Im Film möchte Journalistin Vivian Kent durch ein Interview mit der falschen Hotelerbin ihre auf die schiefe Bahn geratene Karriere beim fiktiven „Manhattan Magazine“ retten. Gespielt wird die beharrliche Reporterin von Anna Chlumsky. Die 41-jährige Schauspielerin wurde im Alter von zehn Jahren durch ihren süßen Filmkuss mit „Kevin – Allein zu Haus“-Star Macaulay Culkin in „My Girl“ (1991) über Nacht berühmt.