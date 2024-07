Oliver Pocher: Harte Vorwürfe gegen seine Ex-Frau – "Mir wurden die Kinder weggenommen"

Nicht nur Ex Amira ist nicht vor den frechen Sprüchen ihres Ex Oliver Pocher sicher, auch Alessandra Meyer-Wölden, die mittlerweile eigentlich wieder ein gutes Verhältnis zu Olli pflegt, darf sich jetzt wieder einiges anhören. Der Moderator und Sandy waren insgesamt vier Jahre lang miteinander verheiratet. Wann die Scheidung offiziell wurde, scheint jetzt jedoch für Streitpotential zwischen den beiden zu sorgen. In der aktuellen Episode ihres Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" haben beide nämlich eine andere Auffassung zu dem Thema.

Das Paar trennte sich bereits 2013. Olli behauptet, dass die Ehe noch im selben Jahr geschieden wurde, Sandy auf der anderen Seite ist sich sicher und korrigiert, dass das Ende der gescheiterten Beziehung im Januar 2014 besiegelt wurde. Olli erinnert sich daraufhin zurück, wie hart es für ihn war, denn zu dem Zeitpunkt hatten Sandy und er bereits drei gemeinsame Kinder. Eine Tochter, die 2010 geboren wurde, und die Zwillingssöhne, die 2011 das Licht der Welt erblickten. Dass seine Ex-Frau dann auch noch mit den Kindern in die USA ging, ist Olli wohl bis heute ein Dorn im Auge. Er klagt rückblickend: "Du warst ja schon mit den Kindern da. Das war eine viel, viel dramatischere Situation, weil mir von einem auf den anderen Tag praktisch die Kids weggenommen wurden!" Sandy habe es Olli, seinen Aussagen nach, ebenfalls nicht leicht gemacht, seine Kinder in den USA zu sehen. Er betont, weiter: "Da hing noch viel mehr dran. Dann geht es ja auch um das Aufenthaltsbestimmungsrecht."

Auweia, und was sagt Alessandra zu den ganzen Vorwürfen, die ihr hier an den Kopf geworfen werden? Sie verteidigt sich und zieht am Ende ein wohlwollendes Fazit: "Zumindest gibt es keinen Streit um die Kinder. Da zieht ihr ja schon an einem Strang. Dass es denen gut geht, ist das Allerwichtigste."

Da scheint es ihm seine Ex-Frau Amira etwas leichter gemacht zu haben. Sie zog nach der Trennung in ein Haus in der Nachbarschaft, um dem Vater ihrer zwei Kinder die Besuche leichter zu machen als es bei Ex Sandy in den USA der Fall war.

