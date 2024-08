Oliver Pocher: Heftiger Angriff gegen Ex-Frau Amira! Er verliert jegliche Skrupel

"Hallo und guten Tag nach da draußen. Ihr seht, ich bin angeschnallt, deswegen sitze ich im Auto. Ich wollte euch mal kurz 'Hallo' sagen und mich bedanken für die Tausenden von lieben Nachrichten, die ich jede Stunde bekomme, weil ich einfach nur auf Social Media bin", äfft er Amira in seiner Instagram-Story nach. "Und äh, ja, ich hab hier gerade die Hose ein bisschen auf, weil ich gerade gebumst habe und so fett geworden bin."

Und er legt nach! "Ich hole jetzt die Kinder ab. Die habe ich schon die ganze Woche. Ich habe nämlich immer die Kinder. Und nachts fahre ich dann auch immer viel nach Hause. Ach, ich habe immer so viel zu erzählen. Aber genug von mir", so Olli. Ein heftiger Schlag für seine Ex Amira, die sich wohl einfach nur wünscht, dass endlich Ruhe einkehrt.

Warum Oliver das Bedürfnis verspürt hat, seine Verflossene durch den Kakao zu ziehen? Kurz vor seiner verbalen Entgleisung hat Amira sich bei ihren Instagram-Fans gemeldet. "Ich sitze im Auto, wie ihr unschwer erkennen könnt und die Hose ist offen. Weil – die ist neu und die muss erst mal eingetragen werden. Ist auf jeden Fall keine Sitzhose", verkündet sie in ihrer Story. Außerdem bedankt sie sich für die vielen lieben Nachrichten, die sie erreicht haben und verweist für neue Informationen auf ihren Podcast "Liebes Leben".

Man könnte meinen, dass Oliver Pocher jede Gelegenheit nutzt, seiner Ex-Frau einen Seitenhieb zu verpassen. Wie lange geht das noch gut?