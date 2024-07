Oliver Pocher: Liebes-Verbot! "Deine Tochter wird es nicht zulassen..."

Wenn es um das Liebesleben von Olli geht, mischt seine Ex Sandy sich aber trotzdem gerne ein. In dem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" sprechen die beiden über die Hochzeit von H.P. Baxxter, der vor kurzem seine 38 Jahre jüngere Freundin geheiratet hat. "Das wird in unserer Familie aber so nicht laufen. Deine Tochter wird es nicht zulassen, dass du eine 22-Jährige heiratest", stellt Sandy direkt klar. "Das musst du nicht nachmachen. Du kannst doch auch einfach mal ein bisschen allein bleiben und dann jemanden auf Augenhöhe kennenlernen."

Zur Erinnerung: Amira ist rund 15 Jahre jünger als Oliver und vermutet ebenfalls, dass ihr Ex sich irgendwann wieder eine jüngere Frau angeln wird. "Du würdest dir niemals eine gleichaltrige Frau suchen", poltert sie vor einiger Zeit im Podcast "Die Pochers". "Männer, die eine gewisse emotionale Reife nicht haben, suchen sich immer jüngere Frauen. Schwache Männer suchen sich immer schwache, junge Frauen." Autsch ...