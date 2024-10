Oliver Pocher: "Hervorragender Partner!" Das läuft wirklich mit Evelyn Burdecki

Des Weiteren stellte sie klar, dass die Medienfigur Pocher nichts mit der Privatperson zu tun habe. "Wenn man ihn aus den Medien kennt, denkt man sich: 'Oh Gott, warum ist der immer so provokant, warum tut er das? Wieso ist es so provozierend?'", so die 36-Jährige. Privat sei Oliver Pocher jedoch "wirklich ein herzlicher Typ". Aus diesem Grund ist Evelyn auch fest davon überzeugt, dass der Komiker trotz seiner polarisierenden Art "ein hervorragender Partner" wäre.