Oliver Pocher nach Scheidung von Amira: Hat er schon eine Neue?

Laut "Bild"-Informationen soll es sich zwischen Kathi und Olli nur um "etwas Lockeres" handeln, das den 46-Jährigen von seiner Trennung ablenkt. Oder ist da doch mehr? Denn Olli fährt ziemlich große Geschosse auf: Zuletzt sah man Kathi und ihn nicht in irgendeinem Restaurant oder bei einem Spaziergang – sie begleitete ihn zum Auftakt der Olympischen Spiele in Paris, gemeinsam nahmen sie auf der Tribüne in den vorderen Reihen Platz. Danach wurde in der Stadt der Liebe noch weiter gefeiert – schließlich holte Kathi hier ihren Geburtstag nach! Wenn da nicht mehr Potenzial schlummert als nur ein FO harmloser Sommerflirt…