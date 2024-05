Oliver Pocher nach Skandal-Auftritt in Stuttgart: Jetzt reagiert der Sender SWR

Am Pfingstmontag stand Oliver Pocher in Stuttgart auf der Bühne des SWR-Sommerfestivals. In gewohnter Manier zückte er sein Handy und filmte für seinen Social-Media-Account Instagram. Doch dabei kam es zu einer unschönen Szene. Oliver Pocher sprach in die Kamera:

"Ich möchte Ihnen nochmal zeigen, was für geile Menschen hier in Stuttgart sind. Und wir haben hier auch Singles. Hier zum Beispiel die beiden", und richtete die Kamera auf zwei Damen im Publikum, die verlegen wegschauten. Er betitelte sie als "Zuckerschnecken" und "Singles des Abends". Doch damit nicht genug, denn außerdem sagte er zu einer der beiden Frauen: "Und das Schöne ist, sie ist Doktorin und noch jungfräulich" und machte anzügliche Bemerkungen zu ihrem Beruf. Immer wieder kam Oliver Pocher im Laufe der Show auf die Dame zurück, es wurde zum "Running Gag". Doch sie hatte wenig zu lachen.

Laut der Berichterstattung von "Focus" sei die Dame am Ende des Auftritts "völlig verstört" gewesen und suchte Hilfe beim Sender und dem Produktionsteam. Diese konnten zwar versichern, dass die Szenen nicht im TV ausgestrahlt werden, haben jedoch keinen Einfluss auf die Social-Media-Präsenz von Oliver Pocher. Und der lud das Video auf Instagram hoch.

Doch das gefällt nur wenigen. Denn die Reaktion im Netz ist eindeutig. Viele User sind entsetzt und rufen zum Boykott von Oliver Pocher auf. Einer schreibt: "Peinlich, immer wieder Witze auf Kosten anderer machen zu müssen. Die Frau aus Nürtingen tut mir wahnsinnig leid, dass sie das durchmachen musste. Pocher sollte das Video löschen, um sie zu schützen." Ein weiterer schreibt: "Boykottaufruf gegen diesen sogenannten 'Komödianten'. Aber ich kann ihm gerne den Tipp nachreichen für eine lange, glückliche Ehe: nicht Oliver Pocher heiraten ..."

Nun hat auch der Sender SWR auf diesen Vorfall reagiert. Auf der Homepage heißt es in einem Statement: "Der SWR hat sich von einem Auftritt Oliver Pochers beim SWR Sommerfestival in Stuttgart distanziert. Der Comedian hatte dort eine Zuschauerin bloßgestellt. Für den SWR hätten derartige verletzende Bloßstellungen in einem öffentlich-rechtlichen Angebot nichts verloren. Mit Pocher sollte ein Publikum angesprochen werden, das sonst nur unzureichend versorgt würde." Doch das ist wohl eher schiefgelaufen ...