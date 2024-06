Oliver Pocher: Öffentliche Demütigung! Dieser Auftritt sorgt für Wirbel

Late-Night-Legende Harald Schmidt nannte Oliver Pocher schon vor Ewigkeiten eine "kleine, miese Type". Dass diese Beschreibung tatsächlich auf ihn zutrifft, hat der "Comedian" jetzt endgültig bewiesen: Während er in seinem Programm die Trennung von Frau Amira verarbeitet, suchte er beim SWR-Sommerfestival nun nach Singles im Publikum. Und fand leider auch in einer Frau in der ersten Reihe sein Opfer: Pocher stellte intimste Fragen, wollte wissen, ob die junge Frau schon mal Sex gehabt hätte, fragte sie zudem über ihren Arbeitgeber aus, den die überrumpelte Zuschauerin ihm nannte. Im Verlauf des Abends terrorisierte Pocher die Frau immer wieder mit Fragen und Kommentaren weit unter der Gürtellinie. Ein Horror vor tausend Zuschauern!