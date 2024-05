Oliver Pocher: Schmetterlinge im Bauch? SIE sieht aus wie Ex Sandy!

Für die "RTL Wasserspiele" steht Oliver am 18. Mai mit Laura Papendick vor der Kamera. Während sie die Moderation übernimmt, spielt er den Bademeister. Besonders auffällig: Vom Typ her ähnelt Laura stark Ollis Ex Sandy! Eine bildschöne Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht! Da wird die Ulknudel sicherlich das ein oder andere Mal gerne etwas länger in ihre Richtung schauen ...