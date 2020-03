Oliver Pocher: Schock-Fotos! Er hatte einen schweren Unfall

Reddit this

So hat Oliver Pocher sich das aber nicht vorgestellt! Während der Wildschweinjagd hat er sich eine böse Verletzung zugezogen.

Große Sorge um ! Der 42-Jährige hatte einen fiesen Unfall und liegt im Krankenhaus. Doch was ist passiert?

Oliver Pocher: Wer ist seine schöne Freundin Amira Aly?

Oliver Pocher: Böser Jagdunfall!

Auf postet der Komiker ein Foto von sich, auf dem er blutüberströmt in die Kamera blickt. Die Augen kann er kaum öffnen, seine Stirn wurde mit sechs Stichen genäht. Die Verletzung hat Olli sich bei den Dreharbeiten für eine neue Reise-Show zugezogen, in der er Wildschweine erschießen wollte. Doch der starke Rückstoß des Gewehrs rammte ihm das Zielrohl in die Stirn!

Pocher wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde seine Platzwunde genäht. „Das ist halt doof, wenn man das noch nie so richtig mit 'nem Gewehr gemacht hat“, erklärt er anschließend. Trotz der fiesen Schmerzen nimmt der Scherzkeks die Sache mit Humor und witzelt, dass man ihn nun als Harry-Potter-Double buchen könne: „Harry Pocher nennt man mich auch.“

Schockierendes Unfall-Drama um :