Oliver Pocher & Amira Aly: Offiziell geschieden! "Ich dachte, es hält für immer"

Seit der Trennung gibt es immer wieder Zoff zwischen dem einstigen Ehe-Paar. Der Comedian ließ kaum eine Gelegenheit aus, um seine Ex schlecht zu machen. Außerdem forderte er öffentlich, dass sie seinen Nachnamen ablegt. Da sie jetzt wieder einen neuen Partner (Christian Düren, 34) hat, sei er "grundsätzlich dafür, dass sie den Namen wieder wechselt auf ihren ursprünglichen Namen", sagte er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". "Das ist ja immer eine leidige Diskussion mit vielen Frauen... (...) Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant, weil er natürlich auch eine Marke ist." Auch ums Geld haben sich die beiden gezofft. Amira offenbarte vor Kurzem, dass ihr Ex-Mann seit einem Jahr keinen Unterhalt für die Kinder zahlen würde. Zwar ist die Scheidung jetzt durch, doch die Schlammschlacht wird vermutlich weitergehen...

