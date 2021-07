Oliver Pocher & Sarah Harrison: Eklat bei Spendengala! Der Streit geht weiter

Doch für Oli zählte an diesem Abend vor allem eins: Der gute Zweck. Stolze 31 Millionen Euro sind zusammengekommen. Einen Seitenhieb gegen seine "Lieblings"-Influencer konnte er sich aber trotzdem nicht verkneifen. "Da muss man auch in solchen Sachen mal über den Dingen stehen, etwas, was die Harrisons natürlich nicht können." Ohje, dieser Streit ist wohl noch lange nicht beendet...

Oliver Pocher war vor Amira schon mit einigen bekannten Frauen zusammen. Im Video seht ihr all seine Ex-Freundinnen auf einen Blick: