Oliver & Amira Pocher: Liebes-Aus? Er hat genug!

Oli und Amira können über solche Gerüchte nur lachen. In ihrem Podcast "Die Pochers hier!" stellt der Comedian klar, dass die besagt Wohnung eigentlich ihm gehört. "Das ist eine Wohnung, die ich erst hatte, in der ich auch gewohnt und dann immer weiter vermietet habe." Da die Immobilienpreise in Köln momentan steigen, riet er seiner Frau: "Komm, du hast letztes Jahr auch ein bisschen was verdient, und es wäre auch einfach ganz gut, wenn man das anlegt." Von einer räumlichen Trennung kann nicht die Rede sein. "Es ist nichts, kein Ausziehen, kein Umziehen." Die Fans brauchen sich also keine Sorgen machen...

