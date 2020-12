Oliver Pocher: Die ganze Wahrheit über seine vier Kinder

Nachdem die Ehe von Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden 2014 mit einer Schlammschlacht vor Gericht endete, hat sich die Familie mittlerweile wieder zusammengerauft. Den Frieden haben sie nicht zuletzt Amira zu verdanken. In der TV-Show "Grill den Henssler" im November 2020 plaudert die dunkelhaarige Beauty aus dem Nähkästchen: "Wir verstehen uns super! Es hat leider etwas gedauert herauszufinden, dass man sich in gewissen Sachen ähnlich ist. Vieles ist einfacher, wenn man miteinander spricht", und weiter, "Hätten wir von Anfang an geredet, wäre es teilweise nie so weit gekommen. Aber man lernt ja daraus. Sandy und ich sind unser Leben lang verbunden durch unsere Kinder, da sie Geschwister sind." Die beiden wichtigsten Damen in Oliver Pochers Leben verstehen sich mittlerweile sogar so blendend, dass sie die Absprache über die Kinder ganz ohne sein Zutun regeln. Tja, was wäre eine Patchwork-Familie ohne ein paar Kabbeleien...

Oliver Pocher hat nicht nur einige Kinder, sondern auch jede Menge Ex-Freundinnen. Die Liste ist lang und prominent: