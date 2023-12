Oliver & Amira Pocher: Peinlich! Erstes TV-Treffen nach der Trennung geht in die Hose

Klar, privat haben Oliver und Amira wegen der gemeinsamen Söhne immer noch etwas miteinander zu tun. Doch nun treffen die Streithähne auch öffentlich wieder aufeinander! Am Samstag waren die beiden bei "Ein Herz für Kinder" zu sehen, standen zwischenzeitlich sogar zusammen auf der Bühne.

Natürlich ließ Olli es sich nicht nehmen, einen Witz über die Situation zu reißen, denn Amira wollte zuvor nicht mit ihm über den roten Teppich gehen. "Wir haben uns ja praktisch noch um neun Uhr gesehen und auch am Tag davor. Und dann finde ich das relativ albern, wenn man es nicht schafft zu sagen: ‚Und zu dritt ein Foto? Nein! Will ich nicht machen.‘ Ich denk’ immer so: Warum denn nicht? Mach doch ein Foto zusammen. Ist doch total egal. Damit würde sie so viel Druck aus der Veranstaltung nehmen", keift er. "Wenn ich dahin gehe und meine zukünftige Ex-Frau ist da, dann weiß ich doch, was mich erwartet und dann reagiere ich doch ein bisschen souveräner." Wie unangenehm!