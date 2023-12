Oliver & Amira Pocher: Wunder nach Weihnachten! Sie sind wieder vereint

Hinter Oliver Pocher (45) liegen harte Wochen. Ehefrau Amira (31) gab ihm den Laufpass und bandelte angeblich mit einem anderen Mann an. Ein Schock für den Familienvater! Aus Rache stichelte er immer wieder öffentlich gegen seine Ex und ihren angeblichen Lover. Es herrschte so böses Blut, dass sie Weihnachten getrennt verbrachten. Er flog zu seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40) und den Kindern nach Miami. "Dieses Weihnachten war auch ein ganz besonderes. Ein Weihnachten, was ich mir sicherlich anders vorgestellt habe, aber jetzt ist die Situation so wie sie ist", schluchzte er auf Instagram. "Es ist schon schwer, so wie es gerade ist." Doch jetzt gab es endlich wieder Grund zur Freude...