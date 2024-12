Olivia Jones: Außergewöhnliche Weihnachten! So feiert die 55-Jährige

Zum Fest der Liebe aber gehört sie ganz Mutter Evelin (75): "Wir gehen schön essen und lassen es uns gut gehen. Wir haben dort auch eine Palme, an die wir jedes Jahr eine einzige Weihnachtskugel hängen", erzählt Olivia lachend. "Weihnachten geht es darum, an seine Liebsten zu denken – und das ist nun mal meine Mama. Darum feiern wir auch ganz intim zu zweit."

Ohne Evelin wäre Olivia nicht die, die sie ist: "Meine Mutter hat einen ungeheuer trockenen Humor. Den habe ich von ihr gelernt. Und ihre Bodenständigkeit. Wir sind beide der Typ Mensch, der das Leben immer etwas lockerer sieht." Dazu gehört auch, an den Festtagen mal alle Fünfe gerade sein zu lassen. Olivia: "Das ist die schlimmste Zeit des Jahres für mich, weil ich Süßes so sehr liebe. Horror! Nach den Feiertagen wird dann wieder extra viel Sport gemacht, damit ich weiter in meine Glitzerfummel passe."

