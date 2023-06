Olivia Jones: Liebes-Outing! Jetzt packt sie aus

Vor genau 15 Jahren eröffnete der Travestie-Star seine legendäre "Olivia Jones Bar" auf dem Hamburger Kiez. Inzwischen ist daraus ein Party-Imperium geworden: Neben der Bar gibt es den Show-Club, eine Porno-Karaoke-Bar und die Men-Strip-Location "Olivias wilde Jungs". Außerdem organisiert Olivia Kneipentouren durch das Feierviertel. "Als ich vor 15 Jahren meine Bar eröffnet habe, hätte ich es niemals für möglich gehalten, dass ich derart erfolgreich werden könnte auf dem Kiez", erinnert sich Olivia. "Ich bin sehr stolz auf das, was daraus geworden ist."

Wo gefeiert wird, wird selbstverständlich auch geflirtet – und das unter den wachsamen Augen der Wirtin. "Meine Liebes-Bilanz ist hoch!", sagt Olivia. "Viele Leute, die zu mir in die Bars kommen, verlieben sich Knall auf Fall! Bei Mutti Olivia findet jeder Topf seinen Deckel! Ich habe schon mehrere Ehen gestiftet, die bis heute halten!" Nicht nur Leute wie du und ich fanden bei Olivia ihr Liebesglück, auch viele Promis. Vor einem Jahr funkte es beispielsweise zwischen Unternehmerin Claudia Obert und ihrem jungen Lover Max Suhr in Olivias Bar: "Ich bin stolz darauf, dass sie immer noch zusammen sind. Das ist doch der Wahnsinn! Eigentlich müsste ich eine Vermittlungsgebühr kassieren, dafür dass ich Claudia endlich an den Mann gebracht habe. Sie galt schließlich als schwer vermittelbar! Ich habe gehört, dass die beiden sogar heiraten wollen!" Sollte es zu einer Hochzeit kommen, wäre die Dragqueen sogar bereit, die beiden zu trauen: "Mein Angebot steht! Sollte es tatsächlich zu dieser Hochzeit kommen, hoffe ich in jedem Fall, dass ich dabei sein darf. Wenn nicht als Trauer …, äh Traurednerin, dann bitte zumindest als Blumenmädchen."

Bei so viel Geturtel wird der Moderatorin ("Love is King", "Viva la Diva") ganz warm ums Herz: "Ich finde es wunderschön, wenn zwei Menschen sich finden und die Liebe hält, obwohl niemand damit gerechnet hätte. Es ist ja nicht nur bei Claudia und Max so: Das Gleiche gilt für Marc Terenzi und Verena Kerth. Auch diese beiden fanden bei mir zueinander. Außerdem Partricia Blanco und ihr Andreas. Da hat es letztendlich zwar nicht gehalten, aber immerhin waren die beiden vier Jahre ein Paar – und das ist heute ja auch schon was wert!"