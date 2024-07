Olivia Jones & Angela Merkel: Süße Beichte! Das Geheimnis ihrer Freundschaft

"Ich war bei der Feier zu '75 Jahre Grundgesetz' in Berlin. Ich kenne Angela Merkel (69) schon seit vielen Jahren persönlich. Was uns verbindet, ist unser trockener Humor. Ich bewundere Angela Merkel sehr! Sie ist eine starke Frau, die sich extrem durchbeißen musste. Ich bewundere ihr dickes Fell! Sie wird ständig von allen Seiten angegriffen, aber es prallt einfach an ihr ab", erzählt Olivia.

Die Gesprächsthemen gehen den beiden übrigens nie aus. "Zuletzt habe ich zu ihr gesagt: 'Es ist doch schön, dass du jetzt endlich dein Leben genießen kannst und nicht mehr täglich ins Kanzleramt musst.' Da hat sie sofort rebelliert und gemeint: 'Nein, ich arbeite immer noch viel! Ich schreibe gerade für ein neues Buch meine Erinnerungen auf.' Ich habe natürlich sofort gefragt, ob ich darin denn auch vorkomme, darauf antwortete sie: 'Nein, da muss man schon etwas Besonderes geleistet haben.' Das ist ja wohl eine Unverschämtheit", sagt Olivia lachend. "Unsere Begegnungen sind immer sehr lustig."

Olivia berichtet außerdem, dass sie Angela von der ersten Begegnung an geduzt hat. "Ich lege auch immer den Arm um sie und sie wehrt sich nicht. Da war von Anfang an eine Verbindung da zwischen uns beiden", schwärmt sie. "Sie ist natürlich jederzeit herzlich eingeladen, zu mir nach St. Pauli zu kommen. Hamburg ist schließlich ihre Heimatstadt! Bislang hat sie es leider noch nicht geschafft."