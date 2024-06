Olivia Marei: GZSZ-Auszeit! Sie widmet sich einem neuen Projekt

Bevor Olivia Marei (34) 2018 ihr Soap-Debüt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Polizistin Toni Ahrens feierte, galt ihre Liebe der großen Bühne. Bereits im Alter von 14 Jahren gab Olivia so ihr Bühnendebüt im Kinderchor des Wiener Raimundtheaters.

2010 erfolgte ihr Schauspiel-Abschluss in Singapur und nur drei Jahre später ein weiterer in London. In den nächsten Jahre war sie dann überwiegend als Theater-Schauspielerin tätig und spielte unter anderem Hauptrollen in Arthur Millers "Hexenjagd", in Molières "Tartuffe" oder in "Gott des Gemetzels" von Yasmina Reza.