Olivia Newton-John: Der "Grease"-Star ist tot!

Olivia Newton-John war eine echte Legende. 1978 wurde sie als Sandy im Kult-Musical "Grease" an der Seite von John Travolta weltberühmt. Auch die Songs aus dem Film wie "You're The One That I Want" bleiben unvergessen. Im Laufe ihrer Karriere verkaufte Olivia über 100 Millionen Tonträger und heimste vier Grammys ein. Jetzt müssen die Fans leider Abschied nehmen.