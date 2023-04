Olivia Palermo: Verführerische Cat Eyes! So easy geht der Glamour-Look

SCHRITT 2

Jetzt ist der Lidschatten an der Reihe: Zuerst das komplette Lid mit einer rosigen Nude-Nuance grundieren, dann ein softes Weinrot in die Lidfalte schattieren. Im Anschluss das komplette Auge mit schwarzem Kajalstift umrahmen und am äußeren oberen Lidrand mit einem Schwalbenschwänzchen abschließen. Getuschte Wimpern runden den Style ab.