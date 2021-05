Olympia Dukakis: Die Schauspielerin ist tot

Olympia ist nach langer Krankheit in ihrem Haus in New York gestorben. Die Cousine des US-Präsidentschaftskandidaten von 1988, Michael Dukakis, wurde 89 Jahre alt. Woran genau sie starb und wann die Trauerfeuer stattfindet, ist nicht bekannt. Olympia hinterlässt ihre drei Kinder. Ihr Ehemann Louis Zorich starb bereits 2018.