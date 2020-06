Oma Violetta: Die Kult-Oma von Joko und Klaas ist tot!

Klaas Heufer-Umlauf verriet jetzt in seinem Podcast "Baywatch Berlin", dass Oma Violetta gestorben ist. "Wisst ihr, an wen ich letztens gedacht hab? Und ich habe mit einigem Abstand noch mal gedacht: Man, was war das eigentlich für eine besondere Person. Gott hab sie selig, sie lebt ja leider nicht mehr. Aber viele Zuschauer, die jahrelang mit uns unterwegs waren und unsere Sendungen gesehen haben, werden sie sicherlich noch in interessanter Erinnerung haben. Ich rede von Oma Violetta", erzählte er. "Wir haben das noch nie öffentlich gemacht, dass sie gestorben ist. Sie ist schon etwas länger verstorben. Vor drei Jahren."

Auch wenn die skurrile Seniorin nicht mehr unter uns weilt, bleiben ihre Auftritte unvergessen. ."Alles, was an Verrücktheit in der Show von ihr kam, war wirklich ihr Wesen. Und wenn die Kameras aus waren, war sie ganz genauso."

