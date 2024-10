"One Direction"-Star Liam Payne ist tot: Alle bisher bekannten Details

Es ist kein Geheimnis, dass Liam Payne auch eine dunkle Seite hat. Vor allem seine Zeit bei "One Direction" war eine der dunkelsten in seinem Leben. 2019 sprach er ganz offen über seine mentalen Probleme und auch die mit Drogen und Alkohol. Er verriet sogar, dass er in der Vergangenheit bereits Suizid-Gedanken hatte. "Es gibt Dinge, über die ich definitiv nie, nie gesprochen habe. Es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm", erklärte der Musiker in einem Podcast. Ob die Dämonen ihn wieder eingeholt haben?

Es ist ein tragischer Verlust, der bei vielen Menschen ein tiefes Loch hinterlässt. Denn der Tod des Musikers trifft nicht nur seine Fans hart: Sein kleiner Sohn Bear (7), den er zusammen mit Superstar Cheryl Tweedy (41) hat, muss nun ohne seinen Papa aufwachsen.

Wenn du selbst Hilfe benötigst, findest du hier eine Auswahl an Beratungsstellen:

Telefonseelsorge 0800 111 0 111 (kostenlos, rund um die Uhr) www.telefonseelsorge.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/hilfsangebote

Deutsche Depressionshilfe 0800 33 44 533 www.deutsche-depressionshilfe.de/start

Bundesverband Suchthilfe suchthilfe.de

