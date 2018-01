Ottfried Fischer: Neue Sorge um den TV-Star!

Schon im vergangenen Jahr war die Sorge um Ottfried Fischer extrem groß. Er hatte eine Blutvergiftung und musste auf die Intensivstation. Danach musste er lange in die Reha. Doch er schaffte es. Außerdem leidet Ottfried Fischer seit Jahren an Parkinson.

Jetzt ist die Angst um ihn wieder groß!

Ottfried Fischer: Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Ottfried Fischer: Termin abgesagt!

Am 14. Januar sollte Ottfried Fischer eigentlich einen Auftritt absolvieren. Er sollte für sein Programm "Jetzt noch langsamer" auf die Bühne. Den Termin sagte er jetzt plötzlich ab. Aus gesundheitlichen Gründen, heißt es.

"Natürlich haben wir in den letzten Monaten verfolgen müssen, dass Herr Fischer stark angeschlagen ist. Trotzdem hatten wir die Hoffnung, dass er es zu uns packt. Aus ganz Deutschland wollten Fans kommen, der Abend war so gut wie ausverkauft. Doch seine Managerin teilte uns nun mit, dass er einen kompletten Abend aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schafft", so der Veranstalter enttäuscht auf Anfrage der "Abendzeitung München".

Ottfried Fischer: Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Doch wie schlecht geht es Ottfried Fischer wirklich? Ist er wieder ernsthaft erkrankt? Eine Statement gibt es dazu nicht.