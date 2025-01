Otto Waalkes: Bittere Tränen hinter verschlossenen Türen

Große Reue macht sein Herz so schwer. Reue, weil sich sein sehnlichster Lebenstraum nicht erfüllt hat. Und vielleicht auch nie mehr erfüllen wird! Seine Ehen mit Manuela "Manou" Ebelt (62) und Eva Hassmann (52) scheiterten, und beide Male brach es ihm das Herz. "Du wirst von allen geliebt, nur zu Hause nicht mehr – das ist eigenartig", gesteht der Kult-Komiker leise.

Und man spürt, hinter seinem Lächeln auf der Bühne verbirgt sich Traurigkeit und Selbstzweifel. Auch, weil er sich einen großen Teil der Schuld an den Trennungen gibt: "Wenn du ständig unterwegs bist, monatelang weg von Zuhause, da leidet natürlich die Familie drunter. Das muss man irgendwie besser hinkriegen", reflektiert er.

Besonders die Trennung von seiner ersten Frau Manou hinterließ tiefe Spuren. Sie verliebte sich in jemand anderen. "Das war für mich sehr schmerzlich." Auch mit Eva fand er kein dauerhaftes Glück. "Sie war in Hollywood, ich war hier. Wir haben uns dreimal im Monat gesehen oder so. Das war einfach zu wenig." Doch trotz der Rückschläge hat Otto seinen Humor nicht verloren. "Ich habe ja zwei Ehen erfolgreich abgeschlossen", sagt er mit einem Augenzwinkern. Die Suche nach einer Partnerin, die ihn wirklich versteht, bleibt aber herausfordernd. "Wer will denn mit mir alles durchstehen? Bis jetzt hat es nicht geklappt." Und wird es vielleicht nie. Dabei hat er sich so danach gesehnt – einem Hafen voll Wärme und Verständnis!

