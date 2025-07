Ozzy Osbourne ist tot – das ist zur Todesursache bekannt

Weniger als drei Wochen vor seinem Tod trat Osbourne beim "Back to the Beginning"-Konzert in der Villa Park Arena in Birmingham ein letztes Mal auf. Dort stand er noch einmal mit Black Sabbath auf der Bühne und gab auch jüngeren Künstlern wie YUNGBLUD und II von Sleep Token die Möglichkeit, auf der ganz großen Bühne aufzutreten.