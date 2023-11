Pamela Anderson: Trotz Prügel - "Tommy hat immer noch einen Platz in meinem Herzen"

Es sind schockierende Erinnerungen an diese eine Nacht 1998: Schützend drückte Pamela Anderson ihr sieben Monate altes Baby an sich, versuchte, den Schlägen und Tritten auszuweichen. Doch sie hatte keine Chance gegen die aggressive und blinde Gewalt ihres Mannes Tommy Lee (heute 61). Und obwohl dieser sie verprügelte, beteuert die 56-Jährige weiterhin: "Tommy hat noch immer einen Platz in meinem Herzen!" Was für eine kranke Liebe! Völlig verängstigt rief der "Baywatch"-Star damals die Polizei.