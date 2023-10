Zoff-Alarm: Das sind die heftigsten Läster-Attacken der Stars!

Die heftigsten Läster-Attacken: Sophia Thomalla & Jérôme Boateng

Eitle Männer? Ein No-Go für Sophia Thomalla. "Jérôme Boateng ist wirklich ein begnadeter Fußballer. Das Einzige, was ich irgendwie nicht so sexy finde, ist, dass er sich so unfassbar sehr auf das Styling konzentriert", zog die Moderatorin über den Profikicker her.