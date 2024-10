Panagiota Petridou: Bitteres Aus! Sie wurde "ausgebremst"

Fans, die Karten für die Termine in München am 29. Oktober und in Fürth am 30. Oktober hatten, müssen sich erst einmal gedulden. Krankheitsbedingt wird es der Moderatorin nicht möglich sein, diese zwei Shows zu spielen. "Ich wäre so gerne gekommen, es tut mir so Leid. Aber es geht leider nicht", muss sie sich bedauernd eingestehen. Der Grund für ihren Ausfall, wäre ein Virus, der sie "ausgebremst" hat.

Doch für die ausgefallenen Termine wird schon ein Nachfolge-Termin gesucht, weswegen die Fans wohl doch noch das Vergnügen bekommen werden, Panagiota Petridous Live-Show zu erleben. Denn eines ist klar, das rheinisch-griechische Multitalent steht zu seinem Wort.