Paola Maria: Froh über "Let's Dance"-Aus? Worte lassen aufhorchen

Am Sonntag hat sich die YouTuberin in einem längeren Statement bei Instagram zu ihrem Rauswurf geäußert und das klingt erst einmal nicht so, als wäre sie über ihren Abschied von der Show sehr traurig. Sie empfinde "sehr gemischte Gefühle". Zwar erklärt die Italienerin, dass sie es komisch fände, nicht mehr zum Tanztraining zu gehen und sie sich sehr an die "Let's Dance"-Familie gewöhnt habe. Gleichzeitig habe sie aber auch viel vor in der kommenden Zeit.