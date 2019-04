Er soll sie betrogen, gedemütigt und hochschwanger sitzen gelassen haben. Über das turbulente Liebes-Aus von Pascal Kappés (28) und Ex-„Bachelor“-Kandidatin (28) wurden viele schmutzige Details veröffentlicht. Alles übertrieben und aus dem Kontext gerissen – behauptet jetzt der ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Star in InTouch: „Ich habe mich getrennt, weil ich ein Beziehungs-Burnout hatte. Denise hat mich ständig kontrolliert und mir Vorschriften gemacht.“

Denise Temlitz und Pascal Kappés: Streit uns Sorgerecht

Dass die 28-Jährige damals mit Sohn Ben (6 Monate) schwanger war, hat Pascal nicht abgehalten zu gehen. „Es war besser für unseren Sohn“, schiebt er entschuldigend hinterher. „Ich musste erst mal zur Ruhe kommen. Das alles hat mich emotional so mitgenommen, dass ich nun bei einer Psychologin in Therapie bin.“ Der Zoff zwischen ihm und Denise geht in die nächste Runde: „Wir streiten uns gerade ums Sorgerecht, noch haben wir das geteilte, aber Denise will das alleinige“, so Pascal. Eine Einigung liegt noch in weiter Ferne…