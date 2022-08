Pat Carroll: Die Schauspielerin ist tot

Pat Carroll spielte in Filmen wie "Galaxy High School", "Studio 54", "Racing with the Moon" oder "Good Heavens" mit. Für ihre Rolle in "Gertrude Stein" gewann sie sogar einen Grammy.

Aber eine Rolle bleibt wohl allen in Erinnerung. Denn die Amerikanerin verlieh auch Ursula in der amerikanischen Version von "Arielle, die kleine Meerjungfrau" ihre Stimme. Dort singt sie auch den Song "Ursulas Zauber" - bis heute ein echter Klassiker.

Woran Pat Carroll genau starb, ist nicht bekannt. Sie hinterlässt drei Töchter.

