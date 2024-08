Patrice Aminati: "Frei von Metastasen" - Endlich ein Lichtblick

"Am 6. Februar sind wir kurzfristig nach Oberhof in den Thüringer Wald gefahren und wollten uns als Familie ein paar Tage ablenken, aufladen, Kraft tanken und einschwören auf das, was uns - vor allem meine Frau - erwartete. Am Montag, dem 12. Februar, ging ihre zweite Krebstherapie los - dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen. Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen", schreibt Daniel zu einem zuckersüßen Familienfoto.