Patricia Kelly: Süße Familienbeichte! Doch ein Wermutstropfen bleibt

"Für mich sind meine Kinder und mein Mann alles. Also, ich bin absoluter Familienmensch und hätte gerne auch zehn Stück gehabt. Also als junge Frau. Aber ich bin schon dankbar für zwei Jungs, wunderbare Jungs", schwärmt Patricia im Gespräch mit RTL. Doch natürlich gibt es in der Familie auch einige Regeln, an die sich alle halten müssen. "Nicht klauen, nicht lügen, immer freundlich zu den anderen zu sein. Also Nächstenliebe war groß bei uns zu Hause. Egal, welcher Mensch das ist, welche Farbe er hat oder woher er kommt und welcher Status. Für uns ist immer diese Augenhöhe zu Hause ganz wichtig gewesen."

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings. Patricia weiß, dass nicht alle sich den Traum einer eigenen Familie erfüllen können. "Ich wollte immer Kinder und ich habe das große Glück, Kinder zu haben. Aber ich weiß auch von engeren Freundinnen, dass sie keine Kinder bekommen können, obwohl sie es sich wünschen", erzählt sie bedrückt. "Ich kenne aber auch Menschen, die ohne Kinder auch sehr glücklich sind."