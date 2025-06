Patricija Ionel: Geständnis nach "Let's Dance" – "Wunden noch nicht ganz verheilt"

Auch nach der regulären Staffel ging es für Patricija anstrengend weiter. In der Profi-Challenge tanzte sie zusammen mit Mika Tatarkin (27) einen leidenschaftlichen Freestyle. Und der hatte es wohl so in sich, dass der Fanliebling noch heute die Nachwirkungen zu spüren bekommt. "Mein Rücken ist noch immer voller kleiner Blessuren von der Profi-Challenge, die Wunden sind noch nicht ganz verheilt", berichtet sie Mitte Juni bei Instagram.