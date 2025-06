Patricija Ionel: Überraschendes Geständnis nach "Let's Dance" – "Wunden noch nicht ganz verheilt"

Wie gut, dass sie einen kleinen Helfer in Form ihres Sohnes hat, der ihr jeden Abend den Rücken eincremt. "So viel Liebe in kleinen Gesten", freut sich Patricija. Entspannung ist für die Tänzerin übrigens nicht angesagt: Schon in den nächsten Tagen steht für sie und ihren Mann Alexandru (30) der nächste Tanz-Workshop an. Bleibt zu hoffen, dass es dann auch irgendwann mal eine Pause für die Dreifach-Mama gibt...