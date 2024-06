Patricija & Alexandru Ionel: Bitteres Erwachen nach dem "Let's Dance"-Finale!

"So eine emotionale und besondere Profi-Kür von Patricija und Alexandru", hießt es auf dem Instagram-Kanal der Tanzshow. "Mit einer ganz besonderen Überraschung am Ende. Das Paar erwartet Zwillinge: Einen Jungen und ein Mädchen." Doch so richtig können sich die Fans nicht freuen. Unter dem Beitrag hagelt es Kritik:

"Sorry, für mich einfach too much. Was interessiert mich das Geschlecht ihres Babys?! Hat mir nicht gefallen. Werde auch kein Fan mehr von den beiden."

"Mir persönlich alles zu kitschig und gehört ins Private."