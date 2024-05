Patricija & Alexandru Ionel: Sie verraten das Baby-Geschlecht!

Obwohl Patricija bereits im sechsten Monat schwanger ist, wird sie mit Alexandru bei der "Profi-Challenge" nächsten Freitag antreten. "Es ist total geil, mit dir zu trainieren. Ich freue mich sehr, eine Woche lang verschiedene Tänze mit dir zu machen. Wir haben ja bei der letzten Weltmeisterschaft aufgehört mit dem Turnier. Deshalb tanzen wir jetzt nicht mehr so regelmäßig", erzählt Alexandru in einer Videobotschaft an Sender RTL.