Patrick Kalupa: Jetzt spricht der "Dr. Nice"-Star über sein Handicap

Frauenschwarm, Star-Chirurg, Mann mit Ecken und Kanten – Patrick Kalupa (44) hat sich als Dr. Moritz Neiss in der Ärzte-Serie „Dr. Nice” (ZDF) in die Herzen der Zuschauer gespielt. Sein Weg aber war nicht leicht, denn er hat ein Handicap: Patrick ist Legastheniker – So verwandelte er seine Leseschwäche in eine Stärke.