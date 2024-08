Patti Yasutake: Die "Star Trek"-Schauspielerin ist tot

Patti interessierte sich schon in jungen Jahren für die Schauspielerei und studierte Theaterwissenschaften. Sie war seit den 80er Jahren in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen, darunter "Grey's Anatomy", "Navy CIS: L.A.", "Bones - Die Knochenjägerin" und "Emergency Room". Für ihre Rolle in "The Wash" (1988) wurde sie für den Independent Spirit Award nominiert. Zuletzt war sie in dem Netflix-Hit "Beef" zu sehen und spielte dort an der Seite von Ali Wong, Joseph Lee und Steven Yeun.

Ihr Tod ist ein schrecklicher Verlust. Nicht nur für ihre Fans, sondern auch für ihre zahlreichen Promi-Kollegen, die sie so sehr zu schätzen wussten ...