Alle Hollywood-Stars

Brigitte Bardot

So umstritten lebt die erotische Film-Ikone heute

Sie war umschwärmter Filmstar, erotisches Mannequin und weibliches Sexsymbol in einer Person, doch das war ihr nicht genug. Ihr glamouröses Jet-Set-Leben an der Côte d’Azur opferte Brigitte Bardot in den 60er Jahren dem Tierschutz. Doch ihr Wandel hatte auch seine Schattenseiten. Aus dem einstigen Rollenvorbild für Frauen ist heute eine umstrittene Persönlichkeit geworden.