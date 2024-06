Paulina Ljubas: Schwanger? Jetzt äußert sie sich erstmals zu den Gerüchten!

Immer wieder teilen die beiden seitdem auf Social Media Einblicke in ihre Beziehung und öffentliche Liebesbekundungen: "Er gibt mir das Gefühl von Vertrauen, Sicherheit und Liebe. Tommy ist so ein liebevoller Mensch und ich möchte immer, dass er glücklich ist und es ihm gut geht. Er hat nur das Beste verdient und gibt mir auch nur das Beste und das jeden Tag", schrieb Paulina so erst zuletzt in ihrer Instagram-Story. Es scheint, als wäre es zwischen dem Paar wohl sehr schnell, sehr ernst geworden. Bei vielen Fans kommt so die Frage auf, ob vielleicht ein Kind der Grund für hierfür sei. Einige Wochen lassen allerdings sowohl die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin als auch ihr Freund, diese Gerüchte unbeantwortet. Jetzt meldet sich Paulina jedoch in Rahmen einer Instagram-Fragerunde endlich zu Wort!

"Ich glaube, keine Frage kommt so oft wie diese", schreibt die 27-Jährige. Doch Paulina nimmt die Sache gelassen und witzelt, dass wenn es nach ihren Fans gehen würde, sie "jede Woche schwanger" wäre. "Nein, bin ich nicht", stellt sie dann jedoch klar. Um weiteren Gerüchten vorzubeugen, enthüllt Paulina ebenfalls, dass sie auch in den nächsten zwei Jahren nicht vorhätte Nachwuchs zu kriegen und gesteht: "Ich bin nicht sicher, ob ich es überhaupt mal möchte."

