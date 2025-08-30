Pedro Pascal: Das wahre Geheimnis seines Erfolgs!

Auf die Frage, wie fantastisch er wirklich sei, antwortet er lachend: "Fragt meine Geschwister – die geben dir ein ganz anderes Bild." Kaum zu glauben, gerade für Schwester Lux (33) ist er ein Held. Sie wurde 1992 als sein kleiner Bruder Lucas geboren. Als Lux 2021 ihr Coming-out als Transfrau hatte, stand Pedro an ihrer Seite. Auf Instagram schrieb er damals liebevoll: "Meine Schwester, mein Herz, meine Lux."